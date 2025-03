Campo Grande terá metrô! Governo autoriza contratação de obras Foto: CCR Metrô Bahia Na última terça-feira (11), foram autorizadas as providências iniciais para contratação... Taktá|Do R7 12/03/2025 - 08h27 (Atualizado em 12/03/2025 - 08h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: CCR Metrô Bahia

Na última terça-feira (11), foram autorizadas as providências iniciais para contratação dos projetos e obras que levarão o metrô até a tradicional praça do Campo Grande. A Companhia de Transportes da Bahia (CTB) será responsável pela execução da obra, com supervisão da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades sobre essa importante obra para a cidade!

Leia Mais em Taktá:

ViaBahia segue administrando rodovias na Bahia após impasse sobre indenização

Líder do Jogo do Bicho é preso em condomínio de luxo na Bahia

Turismo segue aquecido em Salvador mesmo após o carnaval