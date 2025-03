Cantor Rafa Diniz morre ao se afogar no Rio São Francisco Foto: Reprodução / InstagramO cantor de 22 anos, Rafa Diniz, morreu afogado no Rio São... Taktá|Do R7 22/03/2025 - 21h28 (Atualizado em 22/03/2025 - 21h28 ) twitter

Foto: Reprodução / InstagramO cantor de 22 anos, Rafa Diniz, morreu afogado no Rio São Francisco nesta sexta-feira (21). O incidente ocorreu na Ilha do Fogo, entre a cidade de Petrolina, em Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia. O Corpo de Bombeiros de Pernambuco encontrou o corpo do cantor que estava submerso, após horas de busca.

