Carro capota na Av. Bonocô em Salvador; óleo continua na pista Foto: Reprodução/Google Street ViewAcidente Avenida BonocôUm carro capotou na Avenida Bonocô, em Salvador, na manhã... Taktá|Do R7 26/03/2025 - 13h06 (Atualizado em 26/03/2025 - 13h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Acidente Avenida Bonocô

Foto: Reprodução/Google Street ViewAcidente Avenida BonocôUm carro capotou na Avenida Bonocô, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (26), causando retenção no tráfego da região. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o veículo já foi removido, mas o vazamento de óleo na pista gera alerta para motoristas que trafegam pelo local. Para minimizar os riscos de acidentes, moradores espalharam madeira e gesso sobre o óleo até a chegada da equipe da Limpurb, que fará a limpeza completa da via.

Para mais detalhes sobre o acidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Vitória enfrenta Moto Club para garantir liderança na Copa do Nordeste

‘Lei Larissa Manoela’ é aprovada pela Câmara; lei protege patrimônio para jovens

Bahia terá primeiro PET Scan do SUS para diagnóstico precoce de câncer