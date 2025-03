Casos de dengue no Brasil ultrapassam 500 mil em 2025 Foto: Agência Brasil O Brasil registrou 502.317 casos prováveis de dengue entre janeiro e março... Taktá|Do R7 10/03/2025 - 21h26 (Atualizado em 10/03/2025 - 21h26 ) twitter

Foto: Agência Brasil O Brasil registrou 502.317 casos prováveis de dengue entre janeiro e março de 2025, segundo dados do Painel de Monitoramento das Arboviroses, do Ministério da Saúde. No mesmo período, 235 mortes foram confirmadas, enquanto outras 491 seguem em investigação. O país apresenta atualmente um coeficiente de incidência de 236,3 casos para cada 100 mil habitantes.

