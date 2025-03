CBF confirma data de jogos atrasados do Bahia e a última rodada do Vitória na Copa do Nordeste; confira Foto: DivulgaçãoCopa do Nordeste 2025A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu as datas dos jogos... Taktá|Do R7 24/03/2025 - 14h27 (Atualizado em 24/03/2025 - 14h27 ) twitter

Copa do Nordeste 2025

Foto: DivulgaçãoCopa do Nordeste 2025A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu as datas dos jogos atrasados do Bahia e a última rodada do Grupo A da Copa do Nordeste. Na próxima quarta-feira (26), o Bahia enfrentará o Ceará, em jogo válido pela quarta rodada, às 19h, na Arena Fonte Nova, é possível assistir a partida no Premiere (pay-per-view). No mesmo dia, o Vitória terá seu desafio decisivo contra o Moto Club no Maranhão, buscando fechar a fase de grupos com a vaga para a próxima fase da competição, a partida será a partir das 20h, no Estádio Castelão com transmissão pela SBT Nordeste, Premiere e ESPN.

