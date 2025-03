CBF critica punição da Conmebol por atos racistas na Libertadores Sub-20 Foto: Divulgação/CBFA Confederação Brasileira de Futebol (CBF) manifestou indignação com a decisão da Comissão Disciplinar... Taktá|Do R7 10/03/2025 - 08h26 (Atualizado em 10/03/2025 - 08h26 ) twitter

Foto: Divulgação/CBFA Confederação Brasileira de Futebol (CBF) manifestou indignação com a decisão da Comissão Disciplinar da Conmebol sobre os atos racistas cometidos por torcedores do Cerro Porteño (PAR) contra os jogadores Luighi e Figueiredo, do Palmeiras, durante a Libertadores Sub-20.

