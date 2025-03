CBF detalha última rodada do Grupo A da Copa do Nordeste; jogos do Grupo B são adiados Foto: Fabio Souza/CBFA Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da última rodada... Taktá|Do R7 21/03/2025 - 07h05 (Atualizado em 21/03/2025 - 07h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Fabio Souza/CBFA Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da última rodada do Grupo A da Copa do Nordeste, que acontecerá na próxima quarta-feira (26). O Vitória enfrentará o Moto Club, no Maranhão, enquanto as partidas do Grupo B foram adiadas para junho, em data ainda a ser definida.

Consulte no nosso parceiro Taktá para ler a matéria completa!

Leia Mais em Taktá:

Vinicius Júnior decide e o Brasil vence a Colômbia nas Eliminatórias da Copa

Páscoa 2025 Mesmo com alta de preços, supermercados projetam crescimento nas vendas

Senacon notifica ViagensPromo por cancelamento de voos fretados