Cetas do Inema recebe 74 animais silvestres durante o Carnaval
Taktá|Do R7
07/03/2025 - 18h07 (Atualizado em 07/03/2025 - 18h07 )

Cobra Inema

Foto: Divulgação/InemaCobra InemaEnquanto Salvador vivia a folia do Carnaval, a equipe do Centro Estadual de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), ligado ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), manteve sua missão de resgate e reabilitação da fauna baiana. Entre os dias 27 de fevereiro e 5 de março, 74 animais silvestres foram acolhidos na sede da instituição, incluindo répteis, mamíferos e aves, recebendo atendimento veterinário antes de serem preparados para a reintrodução ao habitat natural.

