Chefes de facções criminosas são transferidos do Conjunto Penal de Itabuna

MP Gaeco

Foto: Divulgação / MP.MP Gaeco ItabunaQuatro chefes de facções criminosas que atuam no tráfico de drogas no sudoeste da Bahia foram transferidos do Conjunto Penal de Itabuna na manhã desta segunda-feira (17), como parte da Operação Soberania Cacaueira. Os detentos foram encaminhados para o Conjunto Penal de Barreiras e para o Conjunto Penal Masculino de Salvador, como medida para impedir que sigam comandando crimes de dentro da prisão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!

