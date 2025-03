Cine Imperial exibe ‘Ainda Estou Aqui’ em sessão gratuita para mulheres neste sábado (8); saiba mais Foto: ReproduçãoO Cine Imperial do Shopping Center Lapa, promove, neste sábado (8), às 12h, uma... Taktá|Do R7 07/03/2025 - 17h27 (Atualizado em 07/03/2025 - 17h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: ReproduçãoO Cine Imperial do Shopping Center Lapa, promove, neste sábado (8), às 12h, uma sessão gratuita do filme ‘Ainda Estou Aqui’. A iniciativa, exclusiva para mulheres, faz parte das celebrações do Dia Internacional da Mulher.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre essa sessão especial e outras atrações!

Leia Mais em Taktá:

Salvador faz história ao sediar Campeonato Brasileiro de canoagem polinésia

Brasil é o sétimo em ranking de crescimento econômico com 40 países

Uesb abre inscrições para cursos gratuitos sobre educação e cultura afro-brasileira