Clientes da Claro relatam instabilidade na internet nesta segunda (23) Foto: Tânia Rego / Agência BrasilUsuários da operadora Claro enfrentaram instabilidade no serviço de internet... Taktá|Do R7 24/03/2025 - 13h07 (Atualizado em 24/03/2025 - 13h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Tânia Rego / Agência BrasilUsuários da operadora Claro enfrentaram instabilidade no serviço de internet na manhã desta segunda-feira (24) em diversas partes do país. Segundo o site Downdetector, que monitora falhas em serviços online, mais de 1.600 reclamações foram registradas nas primeiras horas do dia.

Para mais detalhes sobre a situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Inmet emite alerta de chuvas intensas para 23 cidades da Bahia

Projeto propõe vacinação gratuita para animais de tutores de baixa renda; saiba mais

Polícia prende noivo antes do casamento! Ex-mulher o denunciou por não pagar pensão alimentícia; entenda