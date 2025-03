Conheça a nova política de ingressos em jogos do Vitória para o Brasileirão 2025 Foto: EC VitóriaO Vitória divulgou nesta quarta-feira a nova política de ingressos para seus jogos... Taktá|Do R7 19/03/2025 - 21h06 (Atualizado em 19/03/2025 - 21h06 ) twitter

Foto: EC VitóriaO Vitória divulgou nesta quarta-feira a nova política de ingressos para seus jogos no Campeonato Brasileiro de 2025, trazendo uma novidade: os valores das entradas serão dinâmicos, podendo variar de acordo com cada partida no Barradão.

