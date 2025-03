Consumo com cartões de crédito cresce 8%, aponta relatório Foto: Divulgação /Agência Brasil.O relatório “Hábitos de Consumo”, referente ao quarto trimestre de 2024, apontou... Taktá|Do R7 11/03/2025 - 18h28 (Atualizado em 11/03/2025 - 18h28 ) twitter

Foto: Divulgação /Agência Brasil.O relatório “Hábitos de Consumo”, referente ao quarto trimestre de 2024, apontou um crescimento de 8% nos gastos com cartões de crédito em comparação ao mesmo período do ano anterior. O levantamento analisou o comportamento do consumidor durante a Black Friday e as festas de fim de ano, identificando tendências de compras e setores que mais cresceram.

Para mais detalhes sobre esse crescimento e as tendências de consumo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

