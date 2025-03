Contra Boston River, Bahia tem pior desempenho ofensivo de 2025 Foto: Rafael Rodrigues/EC BahiaO Bahia teve dificuldades para criar e fez seu pior jogo ofensivo... Taktá|Do R7 07/03/2025 - 18h30 (Atualizado em 07/03/2025 - 18h30 ) twitter

Foto: Rafael Rodrigues/EC BahiaO Bahia teve dificuldades para criar e fez seu pior jogo ofensivo na temporada. No empate sem gols com o Boston River, na última quinta-feira (6), no estádio Centenário, o time dominou a posse de bola, mas pouco produziu no ataque.

