Criminosos invadem casa e fazem reféns em São Marcos Foto: Divulgação/PMBApmbaUm casal e uma criança foram feitos reféns por criminosos na noite desta segunda-feira... Taktá|Do R7 18/03/2025 - 10h07 (Atualizado em 18/03/2025 - 10h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

pmba

Foto: Divulgação/PMBApmbaUm casal e uma criança foram feitos reféns por criminosos na noite desta segunda-feira (17) no bairro de São Marcos. A ação mobilizou equipes da 47ª Companhia Independente de Polícia Militar (47ª CIPM) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), que conseguiram libertar as vítimas sem ferimentos e apreender duas armas de fogo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre essa ocorrência impressionante.

Leia Mais em Taktá:

Libertadores: confira a tabela de jogos do Bahia na competição

Homem de 27 anos é preso em Feira de Santana por crime estupro a vulnerável

Operação policial deixa seis mortos no interior da Bahia