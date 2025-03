Deputado propõe maior honraria da ALBA para jornalista Jéssica Smetak Foto: Reprodução / Instagram O deputado Jurailton Santos (Republicanos) apresentou na Assembleia Legislativa da Bahia... Taktá|Do R7 13/03/2025 - 21h30 (Atualizado em 13/03/2025 - 21h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Reprodução / Instagram O deputado Jurailton Santos (Republicanos) apresentou na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) um projeto de resolução para homenagear a jornalista Jéssica Smetak com a Comenda 2 de Julho, a maior honraria concedida pelo parlamento baiano. A proposta reconhece sua trajetória profissional e seu compromisso com a comunicação e a defesa das liberdades do povo baiano.

Consulte no nosso parceiro Taktá para ler a matéria completa!

Leia Mais em Taktá:

Polícia Militar apreende seis armas de fogo e munições em Nova Viçosa

Bahia recebe mais de 50 mil turistas estrangeiros no início de 2025

Mulher dá à luz em estação do BRT em Salvador