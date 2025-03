Disparos de arma de fogo causam pânico na Praia do Porto da Barra Foto: TakTá Uma discussão entre um banhista e um barraqueiro resultou em disparos de arma... Taktá|Do R7 10/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 10/03/2025 - 10h26 ) twitter

Foto: TakTá Uma discussão entre um banhista e um barraqueiro resultou em disparos de arma de fogo na noite deste domingo (9), na Praia do Porto da Barra, em Salvador. Segundo relatos de testemunhas, o cliente sacou uma pistola e efetuou tiros para o alto, assustando os frequentadores da praia. Com o tumulto, muitas pessoas correram do local sem pagar suas contas.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre este incidente alarmante e suas repercussões.

