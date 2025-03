Dois suspeitos por tráfico de drogas são presos em Madre de Deus; entenda o caso Foto: Divulgação/10ª CIPMapreende Madre de DeusA Polícia Militar prendeu dois suspeitos de tráfico de drogas... Taktá|Do R7 12/03/2025 - 11h09 (Atualizado em 12/03/2025 - 11h09 ) twitter

Foto: Divulgação/10ª CIPMapreende Madre de DeusA Polícia Militar prendeu dois suspeitos de tráfico de drogas em Madre de Deus, na tarde de terça-feira (11), durante uma operação desencadeada após uma denúncia de tentativa de homicídio.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre os detalhes dessa operação e as implicações do caso.

