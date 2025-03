Dólar cai pelo sétimo dia seguido e atinge menor valor em cinco meses; Bolsa fecha em alta Foto? Valter Campanato / Agência Brasil O mercado financeiro teve mais um dia de otimismo... Taktá|Do R7 19/03/2025 - 22h26 (Atualizado em 19/03/2025 - 22h26 ) twitter

Foto? Valter Campanato / Agência Brasil O mercado financeiro teve mais um dia de otimismo nesta quarta-feira (19), com o dólar comercial fechando em queda de 0,43%, cotado a R$ 5,647, atingindo o menor patamar desde 14 de outubro. A bolsa de valores também acompanhou o movimento positivo e subiu 0,79%, com o índice Ibovespa chegando a 132.508 pontos, o nível mais alto desde outubro do ano passado.

Para mais detalhes sobre essa movimentação do mercado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

