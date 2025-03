Dorival convoca mais quatro jogadores para partida contra Argentina Foto: Rafael Ribeiro/CBFO técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, convocou mais quatro jogadores para a... Taktá|Do R7 21/03/2025 - 21h29 (Atualizado em 21/03/2025 - 21h29 ) twitter

Foto: Rafael Ribeiro/CBF O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, convocou mais quatro jogadores para a partida contra a Argentina na próxima terça-feira (25) no Monumental de Nuñez, válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Os convocados são o zagueiro Beraldo do PSG, os meias João Gomes do Wolverhampton e Éderson da Atalanta e o goleiro Weverton do Palmeiras.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre as convocações e os detalhes da partida!

