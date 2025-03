Dormir bem reduz riscos de doenças e melhora a qualidade de vida; saiba mais sobre semana do sono Foto: Fizkes/IsTockmulher dormindo sonoO sono de qualidade é um pilar fundamental para a saúde e... Taktá|Do R7 11/03/2025 - 14h07 (Atualizado em 11/03/2025 - 14h07 ) twitter

Foto: Fizkes/IsTockmulher dormindo sonoO sono de qualidade é um pilar fundamental para a saúde e o bem-estar, mas, com a rotina agitada e o aumento das distrações, muitas pessoas estão perdendo horas preciosas de descanso. Distúrbios como apneia do sono, insônia e o uso excessivo de dispositivos eletrônicos antes de dormir têm impacto direto na qualidade do sono, gerando riscos para a saúde física e mental. A Semana do Sono 2025, que acontece de 14 a 20 de março, surge como uma oportunidade para refletir sobre a importância de hábitos saudáveis para garantir noites tranquilas.

