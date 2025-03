Duas a cada cinco mulheres mortas de forma violenta são vítimas de feminicídio na Bahia Foto: Tânia Rego / Agência Brasil A Bahia registrou 790 casos de feminicídio entre 2017... Taktá|Do R7 18/03/2025 - 17h27 (Atualizado em 18/03/2025 - 17h27 ) twitter

Foto: Tânia Rego / Agência Brasil A Bahia registrou 790 casos de feminicídio entre 2017 e 2024, o que equivale a uma mulher assassinada a cada três dias em razão da violência de gênero. Apenas em 2024, foram 111 feminicídios, uma queda de 3,5% em relação a 2023, quando ocorreram 115 casos. Os dados fazem parte do infográfico Feminicídios na Bahia 2025, elaborado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) em parceria com a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-BA).

Saiba mais sobre essa alarmante realidade e as estatísticas que revelam a urgência de ações efetivas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

