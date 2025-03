Estudantes da UCSal apontam racismo em vídeo que viralizou; entenda o caso Foto: UCSal / Divulgação Uma mulher apontada como aluna do curso de Direito da Universidade... Taktá|Do R7 21/03/2025 - 20h26 (Atualizado em 21/03/2025 - 20h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: UCSal / Divulgação Uma mulher apontada como aluna do curso de Direito da Universidade Católica do Salvador (UCSal) está sendo acusada de racismo por discentes da instituição após um vídeo circular nas redes sociais. O conteúdo em questão, traz a conversa com outra mulher não identificada sobre ter filhos negros com um homem negro e dar para a adoção por R$ 2 milhões em dinheiro.

Para entender todos os detalhes desse caso e as reações da UCSal e da Atlética Direito UCSal, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Receita Federal apreende 60 canetas do medicamento Mounjaro no aeroporto de Salvador

Casal é preso por tráfico de drogas em Dias d’Ávila durante ação da PM

Adolescente é apreendida após confessar participação em duplo homicídio em motel