Evento no Alto do Cabrito altera trânsito no final de semana; saiba mais Foto: Jefferson Peixoto/Secom PMSA tradicional “Ressaca das Cabritas”, evento que chega à sua 22ª edição,... Taktá|Do R7 14/03/2025 - 07h46 (Atualizado em 14/03/2025 - 07h46 ) twitter

Foto: Jefferson Peixoto/Secom PMSA tradicional “Ressaca das Cabritas”, evento que chega à sua 22ª edição, provocará mudanças no trânsito do bairro Alto do Cabrito, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. As interdições começam no sábado (15), a partir das 19h, e seguem até o domingo (16), às 22h, conforme a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

