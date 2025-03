Festival de Arembepe terá mais de 1,4 mil agentes de segurança e uso de tecnologia de monitoramento Foto: Divulgação / SSP-BA.Polícia Civil neutro divulgaçãoO Festival de Arembepe 2025, que acontece entre os... Taktá|Do R7 25/03/2025 - 17h06 (Atualizado em 25/03/2025 - 17h06 ) twitter

Foto: Divulgação / SSP-BA.Polícia Civil neutro divulgaçãoO Festival de Arembepe 2025, que acontece entre os dias 29 e 31 de março, na Praia de Arembepe, em Camaçari, terá um esquema especial de segurança com a mobilização de 1.455 profissionais das Forças de Segurança Pública.

