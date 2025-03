Festival de Literatura em Salvador celebra cultura baiana com música e grandes nomes da literatura Foto: Divulgação/Salvador ShoppingSalvador shoppingSalvador recebe, neste sábado (22), o Festival de Literatura do Salvador, uma... Taktá|Do R7 21/03/2025 - 12h11 (Atualizado em 21/03/2025 - 12h11 ) twitter

Salvador shopping

Foto: Divulgação/Salvador ShoppingSalvador shoppingSalvador recebe, neste sábado (22), o Festival de Literatura do Salvador, uma celebração da cultura e da história da cidade em seus 476 anos, além de homenagear os 40 anos do Axé. O evento acontece no Salvador Shopping, a partir das 14h, e promete um dia repleto de atividades literárias e culturais para todas as idades.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de tudo que vai rolar neste festival imperdível!

