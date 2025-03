FIFA lança ‘Mundial de Clubes Feminino’ e ‘Copa das Campeãs’ para expandir a modalidade Foto: Divulgação / FIFAfifaO futebol feminino ganha duas novas competições internacionais nos próximos anos. A... Taktá|Do R7 06/03/2025 - 15h11 (Atualizado em 06/03/2025 - 15h11 ) twitter

Foto: Divulgação / FIFAfifaO futebol feminino ganha duas novas competições internacionais nos próximos anos. A FIFA confirmou, nesta quarta-feira (5), a criação do Mundial de Clubes Feminino, com estreia marcada para 2028, e da Copa das Campeãs, que terá sua primeira edição em 2026. O objetivo da entidade é fortalecer a modalidade globalmente, proporcionando mais oportunidades e maior reconhecimento para as atletas e clubes.

