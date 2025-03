Final do Baianão 2025 tem data e horário definidos pela FBF Foto: Letícia Martins / EC Bahia.A Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou nesta segunda-feira (10)... Taktá|Do R7 10/03/2025 - 20h06 (Atualizado em 10/03/2025 - 20h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Letícia Martins / EC Bahia.A Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou nesta segunda-feira (10) a data e o horário da primeira partida da final, que promete agitar o cenário esportivo do estado. O jogo de ida será na Arena Fonte Nova no próximo domingo (16), às 18h, com mando de campo do Bahia. Por ter a melhor campanha do estadual, o Vitória decide o título em casa, no Barradão, na domingo seguinte (23). Bahia e Vitória avançaram após superarem seus adversários nas semifinais e agora se preparam para mais um clássico decisivo.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre a final do Baianão 2025!

Leia Mais em Taktá:

Vitória se prepara para confronto decisivo contra o Náutico pela Copa do Brasil

PEC da Segurança Pública reforça papel das guardas municipais

Mercado financeiro eleva projeção da inflação para 2025