Foragido do Baralho do Crime é capturado após três meses de investigação em Salvador Foto: SSP-BAUm homem procurado por tentativa de feminicídio e incluído no Baralho do Crime foi... Taktá|Do R7 12/03/2025 - 21h46 (Atualizado em 12/03/2025 - 21h46 )

Foto: SSP-BAUm homem procurado por tentativa de feminicídio e incluído no Baralho do Crime foi preso nesta quarta-feira (12) pela Polícia Civil da Bahia, após três meses de investigações. Ele foi encontrado no bairro de Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, após um minucioso trabalho de inteligência conduzido pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

Saiba mais sobre essa importante captura e os detalhes da investigação no nosso parceiro Taktá.

