Fornecimento de água será interrompido em três municípios da Bahia nesta segunda-feira (10) Foto: Agência Brasil águaO fornecimento de água será temporariamente interrompido nesta segunda-feira (10) nos municípios... Taktá|Do R7 10/03/2025 - 11h27 (Atualizado em 10/03/2025 - 11h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

água

Foto: Agência Brasil águaO fornecimento de água será temporariamente interrompido nesta segunda-feira (10) nos municípios de Amélia Rodrigues, Conceição do Jacuípe e Coração de Maria, na Bahia. Segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a suspensão do abastecimento ocorrerá a partir das 8h para a realização de serviços de adequação no sistema de automação da região.

Consulte no nosso parceiro Taktá para ler a matéria completa e ficar por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Taktá:

Polícia atira e baleia influenciadores após gravação de vídeo com armas falsas em Cosme de Farias

Disparos de arma de fogo causam pânico na Praia do Porto da Barra

American Airlines expulsa Ingrid Guimarães de assento e causa revolta