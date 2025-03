Fugitivo de presídio na Bahia é preso em Palmas enquanto cinco seguem soltos Foto: Divulgação/Seap-BARafael Fagundes de SouzaUm dos sete detentos que fugiram do Conjunto Penal de Barreiras,... Taktá|Do R7 12/03/2025 - 13h06 (Atualizado em 12/03/2025 - 13h06 ) twitter

Rafael Fagundes de Souza

Foto: Divulgação/Seap-BARafael Fagundes de SouzaUm dos sete detentos que fugiram do Conjunto Penal de Barreiras, no oeste da Bahia, foi preso no último sábado (8) na cidade de Palmas, capital do Tocantins. Rafael Fagundes de Souza, de 26 anos, condenado por latrocínio e que cumpria pena em regime semiaberto, foi localizado por policiais do GIRO 90 no bairro Jardim Taquari. As autoridades ainda não informaram se ele será transferido de volta para a Bahia.

