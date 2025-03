Gás de cozinha em Salvador tem segundo maior preço entre capitais do Brasil Foto: Divulgação/Agência BrasilO preço do gás de cozinha em Salvador é o segundo mais alto... Taktá|Do R7 15/03/2025 - 17h45 (Atualizado em 15/03/2025 - 17h45 ) twitter

Foto: Divulgação/Agência BrasilO preço do gás de cozinha em Salvador é o segundo mais alto entre as capitais do país. O valor médio do botijão de 13 kg na capital baiana é de R$ 131,67. O preço só é superado por Boa Vista, em Roraima, onde o botijão custa, em média, R$ 136,90.

