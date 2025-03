Gleisi Hoffmann assume Relações Institucionais e destaca isenção do IR como prioridade Foto: Jose Cruz/Agência BrasilA nova ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República... Taktá|Do R7 10/03/2025 - 22h26 (Atualizado em 10/03/2025 - 22h26 ) twitter

Foto: Jose Cruz/Agência BrasilA nova ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República (SRI), Gleisi Hoffmann, assumiu o cargo nesta segunda-feira (10), em cerimônia no Palácio do Planalto, destacando como prioridade do governo a aprovação da isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil. A medida faz parte da agenda legislativa para 2025 e, segundo a ministra, tem caráter transformador.

