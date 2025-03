Governo amplia crédito consignado e libera acesso para trabalhadores CLT Foto: Divulgação /Agência BrasildinheiroA partir desta sexta-feira (21), trabalhadores com carteira assinada poderão acessar uma... Taktá|Do R7 21/03/2025 - 14h26 (Atualizado em 21/03/2025 - 14h26 ) twitter

Foto: Divulgação /Agência BrasildinheiroA partir desta sexta-feira (21), trabalhadores com carteira assinada poderão acessar uma nova modalidade de crédito consignado. O governo federal lança a plataforma “Crédito do Trabalhador”, que facilitará a concessão de empréstimos com desconto em folha para cerca de 39 milhões de celetistas. A expectativa é que a medida gere até R$ 120 bilhões em novas operações de crédito.

