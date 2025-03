Governo da Bahia anuncia mudanças no comando da Segurança Pública Foto: Joá Souza / GOVBAO governador Jerônimo Rodrigues anunciou nesta segunda-feira (24) uma série de... Taktá|Do R7 24/03/2025 - 21h25 (Atualizado em 24/03/2025 - 21h25 ) twitter

Foto: Joá Souza / GOVBAO governador Jerônimo Rodrigues anunciou nesta segunda-feira (24) uma série de mudanças no alto comando das forças de segurança do estado. As alterações envolvem os comandos da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Departamento de Polícia Técnica. Segundo o governo, a reformulação busca renovar estratégias, fortalecer a gestão integrada e adotar uma abordagem técnica e operacional no enfrentamento à criminalidade na Bahia.

Para mais detalhes sobre essas mudanças significativas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

