Governo e APLB firmam acordo para reajuste salarial dos profissionais da educação Foto: Amanda Chung - Ascom / SEC.Em um passo importante para a valorização dos profissionais... Taktá|Do R7 13/03/2025 - 01h05 (Atualizado em 13/03/2025 - 01h05 )

Foto: Amanda Chung - Ascom / SEC.Em um passo importante para a valorização dos profissionais da Educação Básica da rede estadual, o Governo da Bahia e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB) formalizaram, nesta quarta-feira (12), um acordo de reajuste salarial e avanços na carreira para os anos de 2025 e 2026. A reunião contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, da secretária da Educação Rowenna Brito e de representantes da APLB.

