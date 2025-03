Homem é detido após furtar desodorantes de farmácia no IAPI Foto: Divulgação / SSP-BA.Desodorantes roubadosPoliciais militares da 37ª Companhia Independente da PM (CIPM) detiveram, na... Taktá|Do R7 21/03/2025 - 17h28 (Atualizado em 21/03/2025 - 17h28 ) twitter

Desodorantes roubados

Foto: Divulgação / SSP-BA.Desodorantes roubadosPoliciais militares da 37ª Companhia Independente da PM (CIPM) detiveram, na noite desta quinta-feira (20), um homem suspeito de furtar uma farmácia localizada na Rua Conde de Porto Alegre, no bairro IAPI, em Salvador. A guarnição foi acionada após denúncia de furto e dano ao interior do estabelecimento. Ao chegarem ao local, os militares flagraram o indivíduo com 12 frascos de desodorante aerossol.

Saiba mais sobre essa ocorrência e outros detalhes acessando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

