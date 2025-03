Homem é preso com 40 frascos de lança-perfume em Massaranduba Durante uma ronda na tarde de domingo (16), policiais militares do Batalhão de Policiamento de... Taktá|Do R7 18/03/2025 - 15h27 (Atualizado em 18/03/2025 - 15h27 ) twitter

Durante uma ronda na tarde de domingo (16), policiais militares do Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos de Veículos (BPFRV) / Batalhão Apolo identificaram um homem em atitude suspeita no bairro de Massaranduba. Ao abordá-lo, os agentes encontraram 40 frascos de lança-perfume em sua posse. Diante do flagrante, o suspeito foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes, onde o caso foi formalmente registrado.

Saiba mais sobre essa ocorrência acessando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

