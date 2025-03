Homem é preso na Bahia após gastar R$ 1,4 mil com cartão de crédito achado na rua Foto: Divulgação/Ascom PCBAPolícia CivilUm homem foi preso em flagrante na segunda-feira (10), em Euclides da... Taktá|Do R7 11/03/2025 - 15h47 (Atualizado em 11/03/2025 - 15h47 ) twitter

Polícia Civil

Foto: Divulgação/Ascom PCBAPolícia CivilUm homem foi preso em flagrante na segunda-feira (10), em Euclides da Cunha, na Bahia, após gastar R$ 1.416 com um cartão de crédito que encontrou na rua. A prisão foi feita por policiais da 1ª Delegacia Territorial, com apoio do Núcleo de Investigação da 25ª Coorpin, em uma padaria no bairro Nova América.

