Homem morre e jovem fica gravemente ferida após carro capotar na BR-367, em Eunápolis Foto: Reprodução/Redes SociaisUm homem de 27 anos morreu e uma jovem de 22 anos ficou... Taktá|Do R7 16/03/2025 - 17h45 (Atualizado em 16/03/2025 - 17h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Reprodução/Redes SociaisUm homem de 27 anos morreu e uma jovem de 22 anos ficou gravemente ferida após um carro capotar na BR-367, em Eunápolis, no extremo sul da Bahia. O acidente aconteceu na madrugada deste domingo (16), no km 77,9 da rodovia, próximo a um clube, a cerca de 10 quilômetros do centro da cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre este trágico acidente.

Leia Mais em Taktá:

Jovem é preso após furar blitz e atropelar PMs com moto roubada em Brumado

Venda de área verde em Salvador é suspensa; nova licitação é marcada para abril

Salvador recebe maior evento de turismo privado do Brasil e movimenta o setor