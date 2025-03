IF Baiano abre inscrições para curso gratuito com bolsa mensal de R$ 200 Foto: Reprodução/IF Baiano GuanambiIF Baiano GuanambiO Instituto Federal Baiano (IF Baiano) abriu inscrições para 560... Taktá|Do R7 25/03/2025 - 14h27 (Atualizado em 25/03/2025 - 14h27 ) twitter

Foto: Reprodução/IF Baiano GuanambiIF Baiano GuanambiO Instituto Federal Baiano (IF Baiano) abriu inscrições para 560 vagas no curso preparatório gratuito “Partiu IF”, voltado para estudantes de escolas públicas que desejam ingressar em instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Além da capacitação, os matriculados receberão uma bolsa mensal de R$ 200 por oito meses para auxiliar nas despesas com transporte e alimentação.

