Incêndio atinge docas do supermercado Rede Mix no Corredor da Vitória Foto: Reprodução / CBM-BA Um incêndio registrado na tarde desta sexta-feira (21) atingiu as docas... Taktá|Do R7 21/03/2025 - 20h46 (Atualizado em 21/03/2025 - 20h46 ) twitter

Foto: Reprodução / CBM-BA Um incêndio registrado na tarde desta sexta-feira (21) atingiu as docas do supermercado Rede Mix, localizado no Corredor da Vitória, em Salvador. O fogo, no entanto, não chegou a comprometer a área de vendas, e ninguém ficou ferido, conforme informou o Corpo de Bombeiros.

