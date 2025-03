Incêndio atinge loja no bairro do Uruguai; confira o vídeo Foto: ReproduçãoUm incêndio de grandes proporções foi registrado na manhã desta quinta-feira (20) no bairro... Taktá|Do R7 20/03/2025 - 12h28 (Atualizado em 20/03/2025 - 12h28 ) twitter

Foto: ReproduçãoUm incêndio de grandes proporções foi registrado na manhã desta quinta-feira (20) no bairro do Uruguai, em Salvador. De acordo com as primeiras informações, as chamas atingiram uma loja localizada na rua Luiz Régis Pacheco. Vídeos gravados por moradores mostram uma densa fumaça se espalhando pela rua. O Corpo de Bombeiros foi acionado e deslocou equipes para o local a fim de conter as chamas. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio ou possíveis feridos. O TakTá entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, mas ainda não houve retorno. A matéria segue em atualização.

