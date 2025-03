Incêndio fecha maior aeroporto da Europa e afeta milhares de passageiros Foto: Corpo de Bombeiros de Londres via APO Aeroporto Internacional de Heathrow, em Londres, interrompeu... Taktá|Do R7 21/03/2025 - 13h06 (Atualizado em 21/03/2025 - 13h06 ) twitter

Foto: Corpo de Bombeiros de Londres via APO Aeroporto Internacional de Heathrow, em Londres, interrompeu suas operações nesta sexta-feira (21) após um incêndio atingir uma estação de energia na região. O incidente, ocorrido durante a madrugada, afetou o fornecimento elétrico do aeroporto, resultando no cancelamento de todos os voos previstos para o dia. A previsão é de que as atividades sejam retomadas às 23h59 no horário local (20h59 em Brasília).

A previsão é de que as atividades sejam retomadas às 23h59 no horário local (20h59 em Brasília).

