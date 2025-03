INSS antecipa pagamento de benefícios e libera valores nesta quinta-feira (6) Foto: Rafa Neddermeyer/Agência BrasilOs aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que... Taktá|Do R7 06/03/2025 - 14h07 (Atualizado em 06/03/2025 - 14h07 ) twitter

Foto: Rafa Neddermeyer/Agência BrasilOs aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que possuem cartões com final 4, 7 e 8 recebem, nesta quinta-feira (6), os benefícios antecipados referentes ao mês de março. O pagamento será feito junto com os segurados que possuem cartões de final 3, que já estavam programados para esta data.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre essa importante antecipação de pagamentos!

