Jerônimo Rodrigues pede investigação de ação da PM que resultou em 12 mortes em Fazenda Coutos

Jerônimo Rodrigues

Foto: Feijão Almeida / GOVBA.Jerônimo RodriguesO governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, determinou que a Polícia Civil investigue um “possível exagero” da Polícia Militar durante a operação que resultou na morte de 12 suspeitos de integrar uma facção criminosa, no bairro de Fazenda Coutos, no subúrbio de Salvador, na última terça-feira (4). A declaração foi feita durante uma transmissão ao vivo na noite de quarta-feira (5), na qual o governador apresentou o balanço do Carnaval da Bahia.

