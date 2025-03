Jogador chinês, Guo Jiaxuan, morre após levar joelhada na cabeça Foto: Divulgação/ Redes SociaisJogador chines de 18 anos morre após sofrer joelhada na cabeçaNesta quinta-feira... Taktá|Do R7 20/03/2025 - 15h27 (Atualizado em 20/03/2025 - 15h27 ) twitter

Jogador chines de 18 anos morre após sofrer joelhada na cabeça

Foto: Divulgação/ Redes Sociais Jogador chines de 18 anos morre após sofrer joelhada na cabeça Nesta quinta-feira (20), o jogador chinês de 18 anos, Guo Jiaxuan, faleceu após sofrer uma joelhada na cabeça durante um jogo-treino na Espanha. O zagueiro estava internado há um mês, e a morte cerebral foi confirmada logo após sua chegada ao hospital. Ele foi transferido para Pequim, na China, no dia 13 de fevereiro, mas seu quadro de saúde piorou na última quarta-feira (19).

Para mais detalhes sobre essa tragédia no mundo do esporte, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

