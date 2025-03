Jovem de 16 anos desaparece após ser arrastado por correnteza em Teixeira de Freitas Foto: Reprodução/Redes SociaisUm adolescente de 16 anos desapareceu na tarde desta segunda-feira (10) após ser... Taktá|Do R7 11/03/2025 - 16h12 (Atualizado em 11/03/2025 - 16h12 ) twitter

Foto: Reprodução/Redes SociaisUm adolescente de 16 anos desapareceu na tarde desta segunda-feira (10) após ser arrastado por uma correnteza no Rio Alcobaça, em Teixeira de Freitas, no Extremo Sul da Bahia. O jovem, identificado como Ruan Santos Carvalho, estava na companhia de dois amigos em um trecho do rio na Fazenda Canadá quando foi levado pela força da água. Os colegas conseguiram sair do rio em segurança e acionaram o socorro.

