Julgamentos de feminicídio crescem 225% em quatro anos, aponta CNJ Foto: Tânia Rego / Agência Brasil O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) registrou um aumento... Taktá|Do R7 12/03/2025 - 05h45 (Atualizado em 12/03/2025 - 05h45 ) twitter

Foto: Tânia Rego / Agência Brasil O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) registrou um aumento de 225% no número de julgamentos de casos de feminicídio no Brasil nos últimos quatro anos. Os dados integram o novo Painel Violência Contra a Mulher, divulgado nesta terça-feira (11), durante sessão do órgão.

Consulte no nosso parceiro Taktá para ler a matéria completa.

