Justiça acata denúncia contra 16 membros de organização criminosa na Bahia A Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador recebeu, na sexta-feira... Taktá|Do R7 10/03/2025 - 16h27 (Atualizado em 10/03/2025 - 16h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador recebeu, na sexta-feira (7), a denúncia do Ministério Público da Bahia (MPBA) contra 16 pessoas acusadas de integrar uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. As investigações apontam que o grupo também teve participação no assassinato de um dos principais traficantes de drogas sintéticas do estado. A Justiça acatou o pedido do MPBA e decretou a prisão preventiva de seis dos denunciados.

Para mais detalhes sobre essa importante ação da Justiça, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Congresso e Judiciário retomam atividades pós-Carnaval

Vitória volta a decidir Campeonato Baiano em casa, após 7 anos

Trio é detido por suspeita de tráfico em Remanso